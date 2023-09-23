الهلال الأحمر القطري ينشر تقريراً عن المساعدات التي قدمت إلى ليبيا.

نشر الهلال الأحمر القطري تقريراً مُفصلاً يحتوى على كم المساعدات التي قدمتها دولة قطر لليبيا خلال أزمة إعصار دانيال .

وحسب التقرير فإن عدد الرحلات التي قدمت إلى ليبيا محملةً بالإغاثة ، بلغ مجموعها 6 طائرات بداية من 13 إلى 21 سبتمبر 2013م، تنوعت فيها الإغاثة المُقدمة حسب الاحتياجات التي قيمها الهلال الأحمر القطري في تقاريره .

وذكر التقرير أن صندوق للتنمية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري قد قام بإنشاء مستشفى ميداني مٌجهزٍ بكافة المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الإسعافات وعلاج ضحايا إعصار دانيال .

وختم التقرير بأن الإجمالي العام للمساعدات المُقدمة من اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية قد بلغ 209 طن من المساعدات .