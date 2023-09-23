المفوضية الأوروبية تقدم 42 مليون يورو لمجابهة الهجرة في تونس

أخبار ليبيا 24

أعلنت المفوضية الأوروبية تسديد 42 مليون يورو لتونس لمجابهة ظاهر الهجرة غير الشرعية.

وبحسب المفوضية، يأتي هذا الدعم تطبيقًا لاتفاقية الهجرة إضافة لـ 25 مليون يورو كجزء من برامج دعم حالية.

وفي وقتٍ سابق.. طلب وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، من الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، والممثلة المقيمة للبرنامج الأممي بتونس سيلين مويرود؛ دعم تونس لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

الفقي؛ طلب من منظمة الأمم المتحدة للحصول على دعم لجهود تونس في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وتنفيذ خطط لتجاوز أزمة ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، بحسب الوكالة.

بموازاة ذلك.. أكد سعيّد في وقت سابق.. أن بلاده لن تكون حارس حدود لأوروبا، والمهاجرين هم ضحايا نظام عالمي يتعامل معهم كأرقام.

وانتقد سعيّد بشدة موجة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.

ووصف الرئيس التونسي، المسار بأنه مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس.