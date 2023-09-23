المئات من الجثث في البحر ..البحث الجنائي يعلن فتح مقابر جديدة في درنة

23 سبتمبر، 2023 9:52 م
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أخبار ليبيا 24  

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي ليبيا، اليوم السبت عن فتح مقابر جديدة في مدينة درنة المنكوبة.

وأشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي ليبيا، أنه لليوم الثاني عشر على الكارثة ولازالت أعداد الجثث في تزايد إلى الآن تجاوز “3900” جثمان تم دفنه بمعرفة الجهاز عدا المفقودين الذي يتجاوز عددهم العشرة الآلف وأكثر .

وقام رئيس الجهاز بضم مقابر جديدة على المقابر السابقة ولا تزال قوات البحرية والضفادع البشرية بالقوات المسلحة وفرق الانتشال تنتشل الجثامين من البحر حيث أنه حي من أحياء مدينة درنة بأكمله في جوف البحر، بحسب ما ذكرته الإدارة العامة للبحث الجنائي.

23 سبتمبر، 2023 9:52 م
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