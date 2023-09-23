اللواء طارق بن زياد يكرم الكتيبة 603 مشاة بمصراتة تقديرًا لجهودها في تأمين درنة

أخبار ليبيا 24

كرّم اللواء طارق بن زياد المعزز ضباط وجنود الكتيبة 603 مشاة بمصراتة تقديرًا لمشاركتهم في تأمين مدينة درنة، التي ضربها فيضان مدمر أودى بحياة الآلاف من سكانها.

وقال الإعلام الحربي للجيش، الجمعة، إن التكريم جاء بناء على تعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف، أن هذا التكريم جاء لدور الكتيبة البارز في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال ضحايا الفيضانات التي حلّت بمدن ومناطق الجبل الأخضر.

وكانت الكتيبة 603 مشاة بمصراتة قد وقفت في صف واحد مع القوات المسلحة الليبية في شرق ليبيا، خلال أعمال تأمين درنة وعمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثث الضحايا.

وضرب فيضان قاتل درنة فجر الإثنين 11 سبتمبر وتسبب في مسح نحو ربع من أحياء درنة.

وقد أدى الفيضان جراء إعصار دانيال إلى تدمير سدي وادي درنة، ما أسفر عن مقتل 3802 شخصًا، بحسب آخر تصريح للناطق باسم لجنة أزمة الطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، محمد الجارح.