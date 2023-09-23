الكهرباء تكشف عن حصيلة الأضرار جراء الفيضانات والسيول

23 سبتمبر، 2023 1:07 ص
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أخبار ليبيا 24

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن حصيلة الأضرار التي لحقت بمكوناتها في مدن درنة وسوسة والمخيلي والبيضاء جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث باسم الشركة وئام التائب إن عدد المحطات الأرضية المتضررة جراء الفيضانات والسيول بلغ 169 محطة فيما بلغ عدد المحولات الهوائية الكهربائية المتضررة 3860 محولاً.

وأضاف التائب أن 4 خطوط نقل تتمثل في خطوط نقل أرضية ضغط منخفض “240 كيلو متراً” وخطوط الضغط العالي “160 كيلو متراً” والخطوط الهوائية الضغط المنخفض “550 كيلو متراً” والخطوط الهوائية ضغط عالي “195 كيلو متراً” قد تضررت جراء هذه الكارثة.

وأشار المتحدث باسم الشركة إلى إعادة الخدمة لـ 14 محطة جهد متوسط، مؤكداً استمرار فرق الشركة في إجراء عمليات الصيانة للشبكة الكهربائية.

23 سبتمبر، 2023 1:07 ص
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