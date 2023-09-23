السفارة الليبية باليونان تشارك في مراسم دفن أفراد فريق الإنقاذ اليوناني الذين قضوا نحبهم في ليبيا .

شارك القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في دولة اليونان ” محمد يونس بشير ” صباح يوم الجمعة رفقة من الدبلوماسيين الليبيين بالسفارة في مراسم تشييع ودفن خمسة أفراد من فريق الانقاذ اليوناني الذين قضوا نحبهم في حادث سير أليم أثناء تواجدهم في ليبيا للمشاركة في أعمال الإنقاذ في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا .

وقدم القائم بالأعمال بالسفارة الليبية والدبلوماسيين الليبيين في اثينا تعازيهم لرئيس أركان الجيش اليوناني ووزير الدفاع وعدد من الوزراء بالحكومة اليونانية ونقلوا تعازي ومواساة المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية لدولة اليونان.

وعبر القائم بالأعمال عن امتنانهم لتضامن اليونان ومساعدتها للشعب الليبي في نكبة السيول والفيضانات التي ضربت مناطق شرق ليبيا.