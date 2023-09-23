الحكومة المصرية تواصل تقديم الدعم للمدن الليبية المنكوبة

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث العسكري المصري، في بيان له، إن حاملة المروحيات المصرية طراز ميسترال “جمال عبد الناصر” واصلت تفريغ حمولاتها من الحاويات التي تحتوي على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية وتسليمها للسلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء الليبيين بالمناطق المنكوبة.

وأضاف المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، أن ذلك يأتي استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعزيز كافة أوجه الدعم للأشقاء الليبيين في أعقاب الإعصار المدمر الذى ضرب ليبيا خلال الأيام الماضية .

واستقبل مستشفى حاملة المروحيات المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ونخبة من أفضل الأطباء وأطقم الإسعاف، عدداً من الحالات المرضية وقامت بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم .

كما واصلت عناصر البحث والإنقاذ المصرية جهودها في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة.

فيما استقبل معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبة قرب مدينة درنة عددا من المواطنين المتضررين من الإعصار وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم .