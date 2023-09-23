البرهان: أفضّل الحل السلمي عن الصراع في السودان

أخبار ليبيا 24

أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، أنّهُ إنه لم يطلب دعمًا عسكريًّا خلال جولته الإقليمية الأخيرة.

ووفقًا لما نقلته رويترز، فإن البرهان يفضل الحل السلمي للصراع في السودان، لافتًا إلى أنه طلب من دول الجوار التوقف عن إرسال المرتزقة بحسب الوكالة.

البرهان قال في وقتٍ سابق إن الحرب الدائرة في بلاده قد تتسبب في «تفتت السودان» و«تصيب وحدته في مقتل»، على حد قوله.

وقال البرهان في تصريحات من بورتسودان إن الشرطة السودانية جاهزة لتأمين المرحلة المقبلة وتستعد لما بعد الحرب، وفقًا لوكالة الشرق الأوسط.

وفي وقتٍ سابق.. أوضح رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أنهُ «لا يسعى للاستمرار في الحكم»

كما نفى البرهان وخلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة؛ أكد «نسعى لإقامة نظام ديمقراطي وإجراء انتخابات (حرة نزيهة) يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء» وفق قوله.