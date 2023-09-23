إيران: التوصل للاتفاق النووي ليس بعيد المنال.. لكن بشرط!

أخبار ليبيا 24

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل إلى الاتفاق النووي ليس بعيد المنال.

وقال الوزير الإيراني؛ لو تخلى الجانب الأميركي عن ازدواجيته وأظهر نية وإرادة حقيقية، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن عودة جميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات عن إيران ليس بعيد المنال، على حد قوله.

وفي وقتٍ سابق.. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن استخدام لغة القوة ضد بلاده أداة غير فعالة، على حد قوله.

رئيسي؛ وضمن حديثه مع مجموعة من مفكري السياسة الخارجية الأميركية بنيويورك، قال «لا بد لأميركا أن تكون قد فهمت إلى الآن، أن استخدام لغة القوة، سواء في شكل عقوبات، أو في شكل تهديدات ضد الشعب الإيراني، أداة غير فعالة، وبطبيعة الحال، فإن حكمنا مبني على الأفعال» وفق قوله.

من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّ بلاده ستواصل مواجهة ما وصفه بـ «الأعمال الاستفزازية» التي تقوم بها إيران؛ كتعليقٍ منه على صفقة تبادل السجناء مع إيران.

وأكد البيت الأبيض في بيانٍ عودة 5 سجناء أمريكيين من طهران، والإفراج عن 5 إيرانيين، ورفع الحظر على أموال إيرانية مجمدة

وكانتا الولايات المتحدة وإيران قد أفرجتا عن أسرى من الطرفين؛ في إطار صفقةً لتبادل الأسرى بينهما.

وكالة الشرق الأوسط للأنباء؛ أوضحت أن صفقة تبادل الأسرى، تضمنت إفراجاً متبادلاً عن السجناء وتحرير أرصدة إيرانية مجمّدة، وفقَ الوكالة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق أُعلن عنه في 10 أغسطس الماضي.