أجواء ساخنة على مناطق غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن الأجواء لا زالت ساخنة على مناطق غرب ليبيا، مع انخفاض ملحوظ على الساحل الممتد من طرابلس إلى راس جدير ويشمل يوم الغد باقي الشمال الغربي، بينما يبقي الطقس دون تغير يذكر على مناطق الشمال الشرقي والجنوب.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة يوم الغد على بعض المناطق.

والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون على الساحل الممتد من طرابلس إلى أقصى الساحل الغربي شمالية غربية معتدلة السرعة وتشمل باقي المناطق تدريجيا.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–33)مْ المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى راس جدير وتكوم ما بين (35-41)مْ على باقي المناطق وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكو السماء صافية إلي ظهور بعض السحب تتكاثر من مساء الإثنين على بعض المناطق الساحلية.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31-37)مْ وتسجل انخفاض يوم الإثنين على اغلب المناطق.

بينما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتغير تدريجيا من مساء الأحد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37-42)مْ وتسجل انخفاض تدريجي من مساء الغد خاصة على مناطق الجفرة.

وف الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء: صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35-38)مْ.