12ساعة نهار مقابل 12 ساعة ليل ،يوم السبت .

أعلنت منظمة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته عبر موقعها الرسمي عن تناصف عدد ساعات الليل والنهار يوم السبت الموافق لل23 من سبتمبر الجاري لعام 2023م.

وذكرت رؤية في منشورها بأن هذه الظاهرة تٌعرف بالاعتدال الخريفي حيث تكون الشمس في هذا اليوم منطبقة تماماً على خط الاستواء قادمة من نصفها الشمالي الذي يضم أوروبا وأسيا وأمريكا الشمالية نحو النصف الجنوبي من الأرض والذي يضم أستراليا ونصف أفريقيا وبعض من أجزاء أمريكا الجنوبية.

وفي سياق متصل أعلنت رؤية عن قدوم كتلة هواء بادرة مطلع الأسبوع القادم بعد ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي.