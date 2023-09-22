أخر الأخبار

12ساعة نهار مقابل 12 ساعة ليل ،يوم السبت .

22 سبتمبر، 2023 9:29 م
8

أعلنت منظمة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته عبر موقعها الرسمي عن  تناصف عدد ساعات الليل والنهار يوم السبت الموافق لل23 من سبتمبر الجاري لعام 2023م.

 

وذكرت رؤية في منشورها بأن هذه الظاهرة تٌعرف بالاعتدال الخريفي حيث تكون الشمس في هذا اليوم منطبقة تماماً على خط الاستواء قادمة من نصفها الشمالي الذي يضم أوروبا وأسيا وأمريكا الشمالية نحو النصف الجنوبي من الأرض والذي يضم أستراليا ونصف أفريقيا وبعض من أجزاء أمريكا الجنوبية.

 

وفي سياق متصل أعلنت رؤية عن قدوم كتلة هواء بادرة مطلع الأسبوع القادم بعد ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي.

22 سبتمبر، 2023 9:29 م
8

المزيد من الأخبار

الداخلية تعلن العثور على عدد من السيارات المدفونة تحت البحر

22 سبتمبر، 2023 11:31 م

عميد المليطانية يؤكد تسجيل ضرر 550 منزلا علاوة على نفوق المواشي بسبب السيول

22 سبتمبر، 2023 11:26 م

المنفي للأمم المتحدة : كارثة دانيال أكبر من قدراتنا ونطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا في إعادة الإعمار.

22 سبتمبر، 2023 11:15 م

الهلال الأحمر الليبي يناقش خطة العمل في المناطق المتضررة 

22 سبتمبر، 2023 11:07 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى