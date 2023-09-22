منظمة العفو الدولية تطالب بإجراء تحقيق في ليبيا .

عبر موقعها الرسمي ، أعلنت منظمة العفو الدولية في لها عن مطالبتها بإجراء تحقيق مع المسؤولين المتورطين في عدم صيانة السدود من ما أدى إلى كارثة إنسانية شرق ليبيا .

وقالت المنظمة في تقريرها ” تزداد دعوات المطالبة بالمساءلة من قبل الناجين والمدافعين عن حقوق الإنسان إثر الفيضانات التي حدثت عقب سنوات من سوء الحوكمة وسوء الإدارة من جانب الحكومتين المتنازعتَيْن وإطلاق العنان للميليشيات والجماعات المسلحة التي أعطت الأولوية لمصالحها الذاتية على حساب أرواح المدنيين في ليبيا ورفاهه”.

فيما أكدت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ، تمسكهم بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة بشأن وضع حقوق الإنسان في ليبيا.

وفي ظل غياب أي فرص حقيقية للمساءلة على المستوى الوطني، ثمة حاجة ملحة لتحديد الحقائق والملابسات المحيطة بالخسائر الهائلة في الأرواح والدمار الذي حدث في أعقاب العاصفة دانيال.