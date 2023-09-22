أخر الأخبار

منظمة العفو الدولية تطالب بإجراء تحقيق في ليبيا .

22 سبتمبر، 2023 10:11 م
6

عبر موقعها الرسمي ، أعلنت منظمة العفو الدولية في  لها عن مطالبتها بإجراء تحقيق مع المسؤولين المتورطين في عدم صيانة السدود من ما أدى إلى كارثة إنسانية شرق ليبيا .

 

وقالت المنظمة في تقريرها ” تزداد دعوات المطالبة بالمساءلة من قبل الناجين والمدافعين عن حقوق الإنسان إثر الفيضانات التي حدثت عقب سنوات من سوء الحوكمة وسوء الإدارة من جانب الحكومتين المتنازعتَيْن وإطلاق العنان للميليشيات والجماعات المسلحة التي أعطت الأولوية لمصالحها الذاتية على حساب أرواح المدنيين في ليبيا ورفاهه”.

 

فيما أكدت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ، تمسكهم بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة بشأن وضع حقوق الإنسان في ليبيا.

 

وفي ظل غياب أي فرص حقيقية للمساءلة على المستوى الوطني، ثمة حاجة ملحة لتحديد الحقائق والملابسات المحيطة بالخسائر الهائلة في الأرواح والدمار الذي حدث في أعقاب العاصفة دانيال.

 

22 سبتمبر، 2023 10:11 م
6

المزيد من الأخبار

الداخلية تعلن العثور على عدد من السيارات المدفونة تحت البحر

22 سبتمبر، 2023 11:31 م

المنفي للأمم المتحدة : كارثة دانيال أكبر من قدراتنا ونطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا في إعادة الإعمار.

22 سبتمبر، 2023 11:15 م

الهلال الأحمر الليبي يناقش خطة العمل في المناطق المتضررة 

22 سبتمبر، 2023 11:07 م

المبعوث الأمريكي يشيد بدور مفوضية شؤون اللاجئين في مساعدة المتضررين بشرق ليبيا

22 سبتمبر، 2023 11:03 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى