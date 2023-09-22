مركز طب الطوارئ والدعم يعلن انتشال 245 جثة من المناطق البحرية بدرنة

22 سبتمبر، 2023 11:01 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم عن تمكن فريق البحث والانتشال البحري من انتشال 245 جثة من مختلف المناطق البحرية بمدينة درنة خلال عمليات يوم أمس الخميس.

وقال المركز في بيان اليوم الجمعة إن عمليات انتشال الجثث تمت بالتعاون مع خفر السواحل بنغازي، فرقة الضفادع البشرية، والفرقة 20-20 وفرق الإنقاذ والغطس الروسية والإماراتية والتركية.

وأشار إلى أن عملية الانتشال تمت على أكمل وجه باستثناء وجود إصابة لأحد أفراد الطاقم وتم نقله إلى مستشفى الوحدة الجراحي.

من جهة أخرى، صرح الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن إجمالي عدد الجثامين التي عثر عليها حتى يوم أمس الخميس بلغ 3660 جثمان.

22 سبتمبر، 2023 11:01 م
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