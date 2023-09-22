ما قصتها؟.. إخلاء عمارة في منطقة الظهرة بطرابلس

أخبار ليبيا 24

أخلت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية بالتعاون مع مكتب الحماية والحراسة بديوان الهيئة عمارة سكنية بمنطقة الظهرة بوسط طرابلس.

وقال هيئة السلامة الوطنية، إن عملية الإخلاء جاءت بعد سقوط سقف الدور العلوي من العمارة خوفًا من انهيارها بالكامل وحفاظًا على سلامة سكانها.

وأكدت الهيئة أنّه عملية الإخلاء تمّت بدون أي انهيارات في العمارة.

وفي يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 انهار منزل في شارع بالخير وسط طرابلس، دون تسجيل أي إصابات بشرية، حيث تم إخراج العائلة من الشرفة الخلفية للمنزل.

وغالبًا ما ناشدت بلدية طرابلس المركز، الجهات ذات الاختصاص وحكومة الوحدة، بإيجاد حلول سريعة لسكان المباني المتهالكة والآيلة للسقوط.