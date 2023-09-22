غمره الفيضان بالطين.. وزير الصحة يتفقد مستشفى المخيلي العام

أخبار ليبيا 24

زار وزير الصحة بالحكومة الليبية عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، عثمان عبدالجليل، مستشفى المخيلي العام، الذي غمره الطين جراء السيول الجارفة التي ضربت شرق ليبيا الأسبوع الماضي.

ووقف عبدالجليل على الأضرار التي لحقت بالمستشفى، حيث صرح بأن المستشفى للأسف قد تضرر كثيرًا وخرج عن الخدمة بالكامل بعد تلف كل التجهيزات الطبية الموجودة فيه، وكذلك غرف العمليات والمرافق الخدمية الأخرى.

وأكد الوزير على عزم وزارة الصحة تركيب مستشفى ميداني يخدم أهالي المنطقة بالسرعة الممكنة، كحلٍ مؤقت إلى حين صيانة وإعادة تفعيل المستشفى.

والمخيلي هي قرية صغيرة تقع في شرق ليبيا على بعد 79 كيلومترًا جنوب درنة، وهي من المناطق المتضررة جراء السيول التي أحدثها إعصار “دانيال”.

وأدت العاصفة دانيال لقطع الاتصالات والكهرباء عن المناطق التي ضربتها شرقي البلاد، كما انهارت الطرق الساحلية التي تربط مدن الساحل الشرقي أسفل الجبل الأخضر ما تسبب في عزلها.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، عودة التيار الكهربائي لمنطقة المخيلي بعد عمل متواصل دام 11 يومًا من صيانة كابلات كهرباء وتركيب جديدة ونصب الأعمدة الخشبية للأسلاك.