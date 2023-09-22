عميد المليطانية يؤكد تسجيل ضرر 550 منزلا علاوة على نفوق المواشي بسبب السيول

22 سبتمبر، 2023 11:26 م
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أخبار ليبيا 24

كشف عميد بلدية المليطانية عبدالوهاب البدري، وجود أضرار كبيرة بسبب السيول التي اجتاحت البيوت والمزارع، وتسببت في وفاة أحد المواطنين.

وقال البدري في تصريحات صحفية، طالبنا الحكومات في شرق وغرب البلاد،  بالإسراع في توفير الاحتياجات الضرورية، حتى يتمكن السكان من استئناف حياتهم بشكل طبيعي.

وأوضح: إنه تضررت ممتلكات السكان بالكامل وكذلك المزارع، حيث تسببت السيول في نفوق المواشي.

وأردف عميد البلدية، قمنا بتشكيل لجنة للعمل على معاينة الأضرار وحصرها، وهناك ما يقرب 550 منزلا تضرر بشكل كبير.

وأكمل وصلتنا مواد ومساعدات إغاثية وبعض المواد الغذائية ولكنها لا تكفي لسد احتياجات الأسر المتضررة، كما أن مستشفى البلدية يعاني من نقص حاد في المستلزمات والأدوية.

22 سبتمبر، 2023 11:26 م
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