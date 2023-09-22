طقس حار على مناطق الشمال الغربي لليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد مناطق الشمال الغربي لليبيا، اليوم الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة، بسبب تأثير الكتلة الهوائية الساخنة، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 35 و40 مئوية.

والرياح في تلك المنطقة جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفق نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

هذا يبقي الطقس دون تغير على باقي المناطق، حيت درجات الحرارة القصوى على الشمال الشرقي ما بين 28 و35 مئوية.

وذكر المركز، أن الطقس يشهد ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح ليوم الغد على طبرق ومناطق أقصى الساحل الشرقي.

وتسجل الحرارة على مناطق الجنوب ما بين 33 و38 مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن تتحول الرياح تدريجيًا إلى شمالية غربية من مساء الغد على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الساحلية لأقصى الشمال الغربي.