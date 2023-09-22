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سيف الإسلام القذافي في بيانٍ له : المتضررين من درنة لن يحصلوا على تعويضات.

22 سبتمبر، 2023 9:04 م
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في بيانٍ مكتوب نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عزى نجيل الزعيم الراحل سيف الإسلام القذافي الشعب الليبي كافة وأهالي درنة خاصة لما حدث في المدينة جراء إعصار دانيال .

 

وقال سيف الإسلام في بيانه بأن عدم وجود مؤسسات حقيقية في الدولة ونهب الميزانيات التي أعطيت من أجل بناء وصيانة السدود هو السبب الرئيسي لما حدث في درنة .

 

وأضاف سيف بأن سدود درنة افتقدت إلى الإشراف السليم وإلى المختصين في معرفة ما يمكن أن تسببه الكوارث الطبيعية لهذه السدود.

 

22 سبتمبر، 2023 9:04 م
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