سيف الإسلام القذافي في بيانٍ له : المتضررين من درنة لن يحصلوا على تعويضات.

في بيانٍ مكتوب نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عزى نجيل الزعيم الراحل سيف الإسلام القذافي الشعب الليبي كافة وأهالي درنة خاصة لما حدث في المدينة جراء إعصار دانيال .

وقال سيف الإسلام في بيانه بأن عدم وجود مؤسسات حقيقية في الدولة ونهب الميزانيات التي أعطيت من أجل بناء وصيانة السدود هو السبب الرئيسي لما حدث في درنة .

وأضاف سيف بأن سدود درنة افتقدت إلى الإشراف السليم وإلى المختصين في معرفة ما يمكن أن تسببه الكوارث الطبيعية لهذه السدود.