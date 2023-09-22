حميد الشاعري ينعى 800 شخص من قبيلة الشواعر جراء السيول في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلن الفنان حميد الشاعري عن وفاة 800 شخص من أقاربه في ليبيا، بسبب إعصار دانيال.

وأوضح الشاعري، عبر حسابه بـ “فيسبوك”، أن 800 شخص ينتمون إلى قبيلته لقوا حتفهم في ليبيا بسبب إعصار دانيال، الذي حصد أرواح الآلاف خلال الأيام الماضية.

وقال: “إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي أهل درنة، ونعزي قبيلة الشاعري في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء”.

وتفاعل الكثيرون من محبي النجم الشهير مع منشوره المأساوي، معربين عن أحرّ التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الجلل، داعين بالرحمة والمغفرة للضحايا.

وحميد الشاعري، مغنٍّ وموسيقار، من مواليد 1961، في بنغازي في ليبيا، ولد لأب ليبي وأم مصرية، ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية.

وبدأ الشاعري رحلته الفنية كعازف “أرقن” في فرقة الإذاعة الليبية خلال السبعينيات وكان يقيم حفلات في بنغازي، وشارك في تأسيس فرقة غنائية تحت اسم “أبناء أفريقيا”.

وقام بالتوزيع الموسيقي لأغلب الألبومات في فترة الثمانينات، ولحن العديد من الأغاني الشهيرة أبرزها: “الطريق” التي غناها الفنان محمد منير.

وشارك في بعض الأعمال السينمائية، منها: فيلم “قشر البندق” الذي أخرجه خيري بشارة، وجمع عدد كبير من الفنانين أهمهم، محمود ياسين، وحسين فهمي‘ وعبلة كامل، ومحمد هنيدي، وماجد المصري، وعلاء ولي الدين.