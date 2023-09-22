حكومة الوحدة تُشكل لجنة لوضع تصور فني كامل للسدود

أخبار ليبيا 24

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، تشكيل لجنة لوضع تصور كامل للسدود من الناحية الفنية، في أعقاب كارثة انهيار سدي درنة، ما أدى إلى فيضانات تسببت في مصرع وفقدان الآلاف.

جاء ذلك في مؤتمر للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة أمس الخميس بشأن آخر تطورات الأوضاع في المنطقة الشرقية والجهود الحكومية لإغاثة الأهالي.

وشددت حكومة الوحدة على ضرورة أن يشمل أي مشروع جديد تشييد سدود بدرنة، ومعالجة الوديان والسدود المحيطة بالمدينة كي لا تكرر الأزمة مجددًا.

وأعلن فريق الطوارئ تشكيل فريق حكومي لتقديم خدمات الدعم النفسي للمتضررين من الفيضانات، وفريق آخر فني لحصر الأضرار والأعمال المنجزة وتقديم البيانات الدقيقة للتعامل مع الأزمة.