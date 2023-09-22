تسيير قافلة من الشركة العامة للكهرباء إلى المنطقة الشرقية.

عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ، أعلنت الشركة العامة للكهرباء تسيير قافلة إلى المنطقة الشرقية، ضمن خطتها لإعادة بناء البنية التحتية للشبكة بالكامل.

وقالت الشركة أن القافلة تضم اكثر من 250 آلية وشاحنة مجتمعة محملة بالمعدات الكهربائية و قطع الغيار والمحولات الهوائية و المحطات الجاهزة بمختلف الأحجام والأعمدة الخشبية والمولدات ، إلى جانب فرق الطوارئ والديزل و الكوابل وأكثر من 400 فني ومختص من كوادر الشركة.

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء كانت قد سيرت عدداً كبير من القوافل و الفنيين باتجاه مدن الشرق الليبي بعد الأضرار التي لحقت بالشبكة العامة جراء إعصار دانيال.