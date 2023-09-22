انتشال 226 جثة من ميناء درنة

أخبار ليبيا 24

قال جهاز الإسعاف والطوارئ، الخميس، إن فرق انتشال الجثث انتشلت 226 جثة من ميناء درنة. وأضاف الجهاز، أنّه تمّ نقل الجثامين إلى مقبرة مرتوبة بعد أخد العينات وإكمال عملية التعرف عليهم.

تواصل فرق الإنقاذ المحلية والدولية والمتطوعين العمل بحثًا عن آلاف المفقودين من جراء الفيضان المدمر، الذي ضرب درنة فجر الإثنين 11 سبتمبر الجاري.

قال شاهد عيان لأخبار ليبيا 24 إن مقبرة مرتوبة استقبلت يومي الأربعاء-الخميس 283 جثمانا من ضحايا الفيضان المدمر الذي ضرب درنة قبل 10 أيام. وأكد الشاهد، أن العدد في تزايد.

ولجأت السلطات الليبية إلى تدشين مقابر لدفن ضحايا الفيضان في درنة الذين تجاوز عددهم الـ3 آلاف قتيل وفق أرقام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان.

وفجر الإثنين 11 سبتمبر 2023 ضرب فيضان مدمر مدينة درنة ومسح أحياء كثيرة بسكانها وجرفها إلى البحر.

ولازالت فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية تجري عمليات انتشال لمئات الضحايا الذين جرفهم الفيضان إلى البحر.

ويخشى المسؤولون أن تتجاوز أرقام القتلى لأكثر من 10 آلاف قتيل.