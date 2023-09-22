الهلال الأحمر الليبي يناقش خطة العمل في المناطق المتضررة 

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أكدت جمعية الهلال الأحمر الليبي أن رئيس غرفة الطوارئ المركزية عقد اجتماعًا مع فريق من أعضاء الغرفة لمناقشة خطة العمل في المناطق المتضررة.

وأوضحت الجمعية أن الخطة تشمل مدن درنة والبيضاء، التي تعاني من الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات.

وأضافت أنه تمت مناقشة الخطة القادمة للتعامل مع الوضع الإنساني في هذه المنطقة وتلبية احتياجات السكان المتضررين.

وكان فريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر التركي قام بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي ، بتوزيع عدد من السلات الغذائية والصحية على العائلات المتضررة بمدينة درنة في كل من حي شعبية غازي وعمارات الضمان والجبل .في إطار الاستجابة السريعة التي يقوم بها فريق الهلال الأحمر التركي ضمن مهامه في ليبيا.

وقال الهلال الأحمر التركي عبر حسابهم في موقع اكس ، إنهم حريصون تظافر الجهود رفقة الهلال الأحمر الليبي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر والتخفيف من معاناتهم جراء ما حدث لهم من إعصار دانيال.