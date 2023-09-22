الهلال الأحمر التركي يوزع سلات غذائية بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي .

22 سبتمبر، 2023 10:27 م
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قام فريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر التركي بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي ، بتوزيع عدد من السلات الغذائية والصحية على العائلات المتضررة بمدينة درنة في كل من حي شعبية غازي وعمارات الضمان والجبل .في إطار الاستجابة السريعة التي يقوم بها فريق الهلال الأحمر التركي ضمن مهامه في ليبيا.

 

وقال الهلال الأحمر التركي عبر حسابهم في موقع اكس ، بأنهم حريصون  تظافر الجهود رفقة الهلال الأحمر الليبي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر والتخفيف من معاناتهم جراء ما حدث لهم من إعصار دانيال.

 

يذكر أن الهلال الأحمر التركي كان قد أرسل فرق انقاذ للمساعدة في انتشال جثث الضحايا رفقة الهلال الأحمر الليبي وفرق الإنقاذ الدولية الأخرى.

22 سبتمبر، 2023 10:27 م
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