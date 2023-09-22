المنفي للأمم المتحدة : كارثة دانيال أكبر من قدراتنا ونطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا في إعادة الإعمار.

22 سبتمبر، 2023 11:15 م
2

في فيديو مصور .. قال رئيس المجلس الرئيسي الليبي محمد المنفي للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الكارثة الطبيعية التي مرّت بليبيا أكبر من قدراتها مطالباً المجتمع الدولي بمساعدة ليبيا.

 

وأضاف المنفي بأن الإعصار قد قام بقتل عشرات الألاف من الضحايا درنة والمدن المجاورة لها ، وخلف أضراراً ماديةً جسيمة تحتاج إلى  سنواتٍ من أجل إصلاحها.

 

وطالب المنفي المجتمع الدولي بالاستمرار في دعم ليبيا من أجل تجاوز هذه المحنة ، مشيراً إلى ضرورة تكاثف وتنظيم الجهود من أجل توزيع العمل والمهام بشكلٍ من ما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها .

 

و دعا المنفي في ختام كلمته إلى تنظيم مؤتمر دولي من أجل حلحلة المشاكل السياسية في ليبيا وإعادة إعمارها في أقلاب وقت ممكن .

 

 

22 سبتمبر، 2023 11:15 م
2

المزيد من الأخبار

الداخلية تعلن العثور على عدد من السيارات المدفونة تحت البحر

22 سبتمبر، 2023 11:31 م

الهلال الأحمر الليبي يناقش خطة العمل في المناطق المتضررة 

22 سبتمبر، 2023 11:07 م

المبعوث الأمريكي يشيد بدور مفوضية شؤون اللاجئين في مساعدة المتضررين بشرق ليبيا

22 سبتمبر، 2023 11:03 م

مركز طب الطوارئ والدعم يعلن انتشال 245 جثة من المناطق البحرية بدرنة

22 سبتمبر، 2023 11:01 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى