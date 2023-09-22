المنفي للأمم المتحدة : كارثة دانيال أكبر من قدراتنا ونطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا في إعادة الإعمار.

في فيديو مصور .. قال رئيس المجلس الرئيسي الليبي محمد المنفي للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الكارثة الطبيعية التي مرّت بليبيا أكبر من قدراتها مطالباً المجتمع الدولي بمساعدة ليبيا.

وأضاف المنفي بأن الإعصار قد قام بقتل عشرات الألاف من الضحايا درنة والمدن المجاورة لها ، وخلف أضراراً ماديةً جسيمة تحتاج إلى سنواتٍ من أجل إصلاحها.

وطالب المنفي المجتمع الدولي بالاستمرار في دعم ليبيا من أجل تجاوز هذه المحنة ، مشيراً إلى ضرورة تكاثف وتنظيم الجهود من أجل توزيع العمل والمهام بشكلٍ من ما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها .

و دعا المنفي في ختام كلمته إلى تنظيم مؤتمر دولي من أجل حلحلة المشاكل السياسية في ليبيا وإعادة إعمارها في أقلاب وقت ممكن .