المسماري يعرض إحصائية لجثامين ضحايا الفيضانات في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

عرض الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إحصائية لقتلى فيضانات شرق ليبيا حتى يوم أمس الخميس.

وقال الناطق، إن إجمالي عدد الجثامين التي تمّ دفنها حتى يوم الخميس بلغ 3660 جثمانا.

وأضاف، أن 222 جثمانًا تمّ دفنه يوم الخميس في مقبرة مرتوبة، بينما تمّ دفن جثمان واحد في مقبرة الظهر الحمر.

ولجأت السلطات الليبية إلى تدشين مقابر لدفن ضحايا الفيضان في درنة. وفجر الإثنين 11 سبتمبر 2023 ضرب فيضان مدمر مدينة درنة ومسح أحياء كثيرة بسكانها وجرفها إلى البحر.

ولازالت فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية تجري عمليات انتشال لمئات الضحايا الذين جرفهم الفيضان إلى البحر.

ويخشى المسؤولون أن تتجاوز أرقام القتلى لأكثر من 10 آلاف قتيل.