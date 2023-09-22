المباحث الجنائية تنتشل 75 جثة و50 من الأشلاء من ضحايا فيضانات شرق ليبيا

22 سبتمبر، 2023 12:03 ص
5

أخبارليبيا24

كشف الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة أن الفرق الفنية بجهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية العاملة في درنة انتشلت 75 جثة و50 من الأشلاء من ضحايا فيضانات شرق ليبيا.

وأوضح الفريق الحكومي في الإيجاز الصحفي اليومي أن عملية الانتشال تمت بالتنسيق مع الفرقة الأمنية.

وأكد الفريق أن الفرق التابعة للجهاز رفعت البصمة الوراثية عن 125 جثة مجهولة الهوية، وتمكنت من انتشال 100 جثة من منطقة الوردية ووادي جرجار أمه.

وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري أكد انتشال 115 جثة من وادي الخبطة ضحايا للسيول والفيضانات التي شهدتها مدينة درنة بعد إعصار دانيال.

وأوضح الجعفري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ الأربعاء، أن فرق الهيئة مستمرة في أعمال البحث والانتشال وسحب العينات.

22 سبتمبر، 2023 12:03 ص
5

المزيد من الأخبار

تكالة يطالب عقيلة صالح إلغاء ميزانية الطوارئ لمواجهة كارثة السيول وإعادة إعمار درنة

22 سبتمبر، 2023 1:12 ص

الطوارئ والدعم يوزع 663 سلة إغاثية على المتضررين نتيجة السيول في شرق ليبيا

21 سبتمبر، 2023 11:32 م

وجدت جميع أطياف الليبيين في درنة..الرعيض: لن تشعر بمأساة المدينة إلا عند زيارتها

21 سبتمبر، 2023 11:06 م
مختار الجديد

مختار الجديد: هي فزعة خوت وبإذن الله تنقلب لمة خوت

21 سبتمبر، 2023 10:44 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى