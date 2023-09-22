المباحث الجنائية تنتشل 75 جثة و50 من الأشلاء من ضحايا فيضانات شرق ليبيا

أخبارليبيا24

كشف الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة أن الفرق الفنية بجهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية العاملة في درنة انتشلت 75 جثة و50 من الأشلاء من ضحايا فيضانات شرق ليبيا.

وأوضح الفريق الحكومي في الإيجاز الصحفي اليومي أن عملية الانتشال تمت بالتنسيق مع الفرقة الأمنية.

وأكد الفريق أن الفرق التابعة للجهاز رفعت البصمة الوراثية عن 125 جثة مجهولة الهوية، وتمكنت من انتشال 100 جثة من منطقة الوردية ووادي جرجار أمه.

وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري أكد انتشال 115 جثة من وادي الخبطة ضحايا للسيول والفيضانات التي شهدتها مدينة درنة بعد إعصار دانيال.

وأوضح الجعفري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ الأربعاء، أن فرق الهيئة مستمرة في أعمال البحث والانتشال وسحب العينات.