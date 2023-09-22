الداخلية تعلن العثور على عدد من السيارات المدفونة تحت البحر

22 سبتمبر، 2023 11:31 م
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أخبار ليبيا 24

واصلت عناصر الإدارة العامة لأمن السواحل أعمالها اليوم الجمعة تحت إشراف مدير الإدارة اللواء البشير بنور .

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، توجه فريق إلى ساحل مدينة سوسة بناء على توجيه من غرفة الطوارئ لإجراء عمليات بحث وتقييم بينما قام فريق آخر بعمليات بحث في ساحل درنة بمشاركة غواصين وعناصر فرع الادارة في الجبل الاخضر وكذلك بحضور عناصر جهاز المباحث الجنائية.

وتم العثور على عدد من السيارات المدفونة تحت البحر تم أخذ أرقامها وأنواعها وألوانها وإحالتها إلى عناصر المباحث الجنائية، ولم يتم العثور على أي جثة .

22 سبتمبر، 2023 11:31 م
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