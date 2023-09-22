الحكومة الليبية تمنح صفة مكفول الدولة وتقر بعض المزايا لأطفال إعصار دانيال.

في قرار رسمي .. منحت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب صفة “مكفول الدولة” لضحايا إعصار دانيال في درنة والمدن المجاورة لها.

وقالت الحكومة أنها ستتكفل بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي ، إضافة إلى صرف نفقة شهرية والتكفل بالمصاريف الدراسية ومصاريف العلاج وتوفير سكنٍ لائق لكل المتضررين.

وذكر البيان بأنه سيتم تشكيلُ لجنة مختصة تتولى حصر وإحصاء الأطفال المشمولين بهذا على أن تنتهي مهام حصرهم في مدة أقصاها شهر للبدء في العمل على توفير احتياجاتهم.