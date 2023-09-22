الحكومة الليبية تدعو لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة من السيول

22 سبتمبر، 2023 2:55 م
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أسامة حماد
أسامة حماد

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة من الفيضانات في شمال شرق ليبيا، في العاشر من أكتوبر المقبل بمدينة درنة.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، اليوم الجمعة، أفاد حماد بأن هذه الدعوة تأتي نزولا عند رغبة سكان المدن المتضررة في شرق ليبيا، في وقت تتواصل فيه جهود الإغاثة وانتشال الجثث من المدينة.

وكانت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية أعلنت انتشال أكثر من 250 جثة مجهولة الهوية في سواحل مدينة درنة.

وتواصل الفرق التابعة لشركة الخدمات العامة بطرابلس فتح المسارات للطرق الرئيسية والفرعية التي سدها ركام المباني المدمرة جراء الفيضانات التي اجتاحت وسط مدينة درنة.

وكانت منظمة الهجرة الدولية أعلنت تسجيل أكثر من 43 ألف نازح في مدن شمال شرق ليبيا إثر الفيضانات والسيول التي ضربت مدنهم قبل أيام.

ودعت منظمات حقوقية ليبية لإجراء تحقيق محايد وشامل بشأن ملابسات السيول الكارثية بعد انهيار سدين في درنة.

22 سبتمبر، 2023 2:55 م
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