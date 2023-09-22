الجارح: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 3802 حالة وفاة ‎ 

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أكد الناطق باسم لجنة أزمة الطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة الليبية محمد الجارح، أن عدد ضحايا الفيضانات ارتفع إلى 3802 حالة وفاة.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، عرض اليوم الجمعة، إحصائية لقتلى فيضانات شرق ليبيا حتى يوم أمس الخميس.

وقال الناطق، إن إجمالي عدد الجثامين التي تمّ دفنها حتى يوم الخميس بلغ 3660 جثمانا.

وأضاف، أن 222 جثمانًا تمّ دفنه يوم الخميس في مقبرة مرتوبة، بينما تمّ دفن جثمان واحد في مقبرة الظهر الحمر.

ولجأت السلطات الليبية إلى تدشين مقابر لدفن ضحايا الفيضان في درنة. وفجر الإثنين 11 سبتمبر 2023 ضرب فيضان مدمر مدينة درنة ومسح أحياء كثيرة بسكانها وجرفها إلى البحر.