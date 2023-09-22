“الأغذية العالمي”: نستهدف دعم 100 ألف شخص بالمناطق المتضررة من السيول

أخبار ليبيا 24

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، أنه يستهدف توسيع نطاق دعمه ليصل إلى 100 ألف شخص في المناطق الأكثر تضررا جراء العاصفة “دانيال” في ليبيا، منبها إلى تعطل سلسلة الإمدادات الغذائية في درنة وما حولها بشدة.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة، إنه استخدم وكذلك شريكه “LibAid” مخزونات غذائية مخزنة سابقا للوصول إلى الأسر المتضررة في أعقاب كارثة “دانيال” مباشرة، وأضاف: “نحن نعمل على توسيع نطاق الدعم ليصل إلى 100 ألف شخص في المناطق الأكثر تضررا”.

وقبل أسبوع أطلق البرنامج الأممي نداء عاجلا من أجل التبرع لإغاثة ضحايا العاصفة “دانيال” التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في شرق ليبيا، مشيرا إلى توزيع حصص غذائية على أكثر من ألفي شخص في 16 موقعا في بنغازي، بعد نزوحهم من درنة.

والخميس، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 43 ألف شخص إثر الفيضانات الدامية التي شهدها شرق ليبيا لا سيما مدينة درنة.