أسعار النفط ترتفع بسبب مخاوف بشأن تقليص الإمدادات العالمية

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ طغت المخاوف من أن يؤدي الحظر الروسي على صادرات الوقود إلى تقليص الإمدادات العالمية على المخاوف من أن يؤدي المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى إضعاف الطلب، لكنها ما زالت تتجه صوب أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 93.76 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 90.28 دولارا للبرميل.

ويتجه كلا الخامين القياسيين نحو انخفاض أسبوعي صغير بعد أن ارتفع أكثر من 10% في الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك+) في تخفيضات الإنتاج.

وقالت الحكومة الروسية، الخميس، إنها حظرت مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول خارج دائرة الدول السوفيتية السابقة الأربع بأثر فوري لتحقيق الاستقرار في سوق الوقود المحلية.

وتسبب النقص، الذي سيجبر مشتري الوقود في روسيا على التسوق في أماكن أخرى، في ارتفاع العقود الآجلة لزيت التدفئة بنسبة 5٪ تقريبًا يوم الخميس.