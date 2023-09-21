وصول طائرتين من المُساعدات القطرية إلى ليبيا .

أعلنت الخارجية القطرية عن وصول طائرتين جدد من المساعدات هما الخامسة والسادسة إلى المناطق المتضررة من إعصار دانيال شرقي ليبيا .

وقالت الخارجية أن هذه المساعدات قد وصلت عبر مطار بنينا الدولي ببنغازي ، وتحمل 88 طناً من المساعدات المتنوعة الغذائية والطبية والإغاثية .

وذكرت الخارجية أن إجمالي المساعدات التي وصلت إلي ليبيا حوالي 209 طن ، موكدةً تواصل نقل المساعدات عبر الجسر الجوي بين قطر وليبيا لمساعدة أكبر عدد ممكن من الضحايا المُتضررين جراء أعصار دانيال .