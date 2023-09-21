وجدت جميع أطياف الليبيين في درنة..الرعيض: لن تشعر بمأساة المدينة إلا عند زيارتها

21 سبتمبر، 2023 11:06 م
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أخبارليبيا24

قال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، لن تشعر بالحجم الحقيقي لمأساة درنة بل مأساتنا جميعا كليبيين إلا عند زيارتها.

وأضاف الرعيض :”لقد وجدت في مدينة درنة جميع أطياف الليبيين، قد فزعوا لها من كل المدن ولقد التقيت بطيف من أعيان المدينة”.

وتابع رئيس الاتحاد العام :”تحدثنا كثيرا مع رئيس غرفة العمليات بمديرية أمن درنة عن وضع المدينة واحتياجاتها”.

وأكد الرعيض :”لن نتردد في بذل جهودنا لمساندة أهلنا وهذا واجبناء وسنسعى لأن نكون في مستوى تطلعاتهم”.

21 سبتمبر، 2023 11:06 م
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