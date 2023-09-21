وجدت جميع أطياف الليبيين في درنة..الرعيض: لن تشعر بمأساة المدينة إلا عند زيارتها

أخبارليبيا24

قال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، لن تشعر بالحجم الحقيقي لمأساة درنة بل مأساتنا جميعا كليبيين إلا عند زيارتها.

وأضاف الرعيض :”لقد وجدت في مدينة درنة جميع أطياف الليبيين، قد فزعوا لها من كل المدن ولقد التقيت بطيف من أعيان المدينة”.

وتابع رئيس الاتحاد العام :”تحدثنا كثيرا مع رئيس غرفة العمليات بمديرية أمن درنة عن وضع المدينة واحتياجاتها”.

وأكد الرعيض :”لن نتردد في بذل جهودنا لمساندة أهلنا وهذا واجبناء وسنسعى لأن نكون في مستوى تطلعاتهم”.