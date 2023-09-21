مستخدمة طائرات حربية ومنظومة دفاع صاروخي.. أوكرانيا تشن هجوما على مطار عسكري بالقرم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الجيش الأوكراني، يوم الخميس، استهداف مطار عسكري روسي قرب مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم.

وذلك في أحدث هجوم على المنطقة الواقعة على البحر الأسود والتي تعهدت كييف باستعادتها.

وقال الجهاز الاعلامي في الجيش عبر تلغرام:

“ليلة 21 سبتمبر، شنت قوات الدفاع الأوكرانية هجوما مشتركا على مطار عسكري للمحتلين بالقرب من مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم الخاضعة موقتا للاحتلال”.

وأورد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني “اس بي يو” الذي شاركت قواته في الهجوم أن اثنتي عشرة طائرة حربية ومنظومة دفاع صاروخي من طراز بانتسير كانت في المطار لحظة الهجوم.

وكشف المصدر أن المطار يضم أيضا مركزا لتدريب مشغلي الطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا لاستهداف أوكرانيا، مشيرا إلى أن الضربات “ألحقت أضرارا جسيمة بمعدات المحتلين”.

وأضاف أن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيّرة “تفوقت على الدفاعات الجوية الروسية” واستخدمت أيضا صواريخ نبتون.