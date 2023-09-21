مختار الجديد: هي فزعة خوت وبإذن الله تنقلب لمة خوت

أخبارليبيا24

علق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على محاولات خلق الفتن بين الليبيين من قبل قنوات الإسلام السياسي عقب الأحداث في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر.

وقال الجديد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”ماناش عويلة ولانا اخفاف بيش كلمة تجيبنا وكلمة ترفعنا”.

واضاف الخبير الاقتصادي :”قلتوا فزعة خوت وعفى الله عما سلف قلنا تم ومازلنا عند كلمتنا، ومش احني اللي شوية منشورات امتاع فتنة تخلنا نغيرو راينا ثاني يوم”.

وختم الجديد منشوره :”لذلك مازلنا عند كلامنا، هي فزعة خوت وبإذن الله تنقلب لمة خوت”.

وشهدت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر توافد أهالي مدن ومناطق غرب ليبيا لتقديم العون والمساعدات المختلفة في رسالة للجميع أن ليبيا واحدة ولاتهمهم الاختلافات والنعرات.