مجددًا.. المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة

أخبار ليبيا 24

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 30 بالمائة.

البنك المركزي التركي، أوضح في بيانٍ حديث أن هذه الخطوة تأتي بهدف مكافحة التضخم الذي بلغ حتى الآن 60% تقريبًا، وفق قوله.

وفي الأثناء… يبحث البنك الدولي إمكانية مضاعفة تمويله إلى تركيا بواقع 35 مليار دولار.

بلومبيرغ للأنباء؛ أشارت إلى أن البنك يجري محادثات متقدمة لمضاعفة تمويله لـتركيا إلى 35 مليار دولار للمساعدة في استقرار أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط، وتشمل هذه المباحثات تعهد البنك الدولي بتقديم ما يصل إلى 18 مليار دولار لمشاريع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليار دولار في البرامج القائمة بالفعل، وسيشمل التمويل الإقراض المباشر للحكومة بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص، بحسب بلومبرغ.

وفي سياقٍ منفصل.. سجل عجز الميزان التجاري في تركيا خلال شهر يوليو الماضي؛ 12.217 مليار دولار.

بيانات معهد الإحصاء التركي؛ أوضحتْ أن هذا المعدل يأتي بزيادة 14.2% على أساس سنوي، وهو ما يعكس صعوداً بواقع 10.5% في الواردات لتصل إلى 32.295 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات بنحو 8.3% لتبلغ 20.078 مليار دولار، بحسب المعهد.