ليست عيوب خلقية.. الكشف عن أمراض القلب التي تصيب المراهقين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كثيرا ما يخطئ الأطباء في تشخيص أمراض القلب لدى المراهقين، حيث يتم وضعها في مصاف عيوب القلب الخلقية أو التشوهات الهيكلية غير المكتشفة في مرحلة الطفولة.

إلا أن الدكتورة أنستاسيا فوميتشوفا أخصائية أمراض القلب تقول في تصريحات صحفية، أن من بين الأمراض التي تصيب القلب لدى المراهقين اضطراب ضربات القلب، ليس فقط الذي يكون وراثيا أو مرتبطا بالتغيرات الهيكلية في القلب، بل وأيضا مكتسبا نتيجة تعاطي المخدرات أو نمط الحياة السيء والإجهاد المستمر.

وعند تشخيص هذه الحالات مبكرا يمكن علاجها واستعادة ضربات القلب الطبيعية”.

وأضافت أن المرض الآخر هو مرض التهاب بطانة القلب “التهاب الشغاف” المعدي الذي يصيب صمامات القلب أيضا وتسببه بكتيريا المكورات العقدية، والمكورات العنقودية، وغيرها.

وتقول: “لهذا السبب يجب علاج التهابات الحلق في الوقت المناسب وعدم إهمالها باستخدام مضادات الحيوية أيضا”.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن إصابة المراهقين بالتهاب عضلة القلب الفيروسي نتيجة إصابتهم بمرض فيروسي (التهاب الجهاز التنفسي الحاد، الانفلونزا وكوفيد-19).

ويمكن أن يؤدي عدم علاج التهاب عضلة القلب الفيروسي إلى قصور القلب.

وتقول أنستاسيا: “المرض الآخر المنتشر بين المراهقين هو ارتفاع مستوى ضغط الدم.. ولكن في مرحلة الشباب يكون هذا ناتجا عن مرض آخر، الذي يجب تشخيصه وعلاجه”.

وتختتم الطبيبة حديثها، مشيرة إلى أنه في حالة ظهور أعراض لم تكن موجودة سابقا، مثل ألم في الصدر وضيق التنفس واضطراب ضربات القلب وفقدان الوعي والتعب السريع، يجب استشارة طبيب مختص بأمراض القلب لتشخيص السبب وعلاجه.