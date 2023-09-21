فتح الله الزُني يُحمل العالم مسؤولياته اتجاه كارثة ليبيا.

في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، طالب وزير الشباب بحكومة الوحدة فتح الله الزني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه كارثة الفيضانات في ليبيا .

وشدد الزٌني على ضرورة ما وصفه باحتواء ليبيا ما بعد الكارثة ، مشيراً إلى ضرورة تكاثف الجهود لحماية المتضررين جراء الفيضانات من كارثة صحيّة حذر منها المختصون .

وأضاف الزني .. أن الكارثة التي حلت على ليبيا وفزعة أهلها من كل المدٌن أثبتت وحدة الشعب الليبي وأنهم على رأي وكلمة واحدة ، مطالباً المجتمع الدولي بمساعدة ليبيا من أجل التعجيل بالانتخابات .

وشكر الزني خلال كلمته كل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقوفها بجانب الشعبي في هذه المحنة العظيمة.