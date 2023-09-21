حماد يبحث مع السفير التركي جهود فرق الإنقاذ التركية بمدينة درنة

21 سبتمبر، 2023 1:06 م
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أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حمّاد مع السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، جولة استطلاعية في مدينة درنة المنكوبة للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء الإعصار الذي ضربها قبل أسبوع، وزيارة المستشفى الميداني التركي الذي أنشأته الحكومة التركية لتقديم المُساعدة لِضحايا الإِعصار.

وتناولت الجولة مناقشة جهود فرق الإنقاذ التركية “AFAD” في مدينة درنة والدور الذي يقومون به في عمليات الإنقاذ والانتشال، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المحلية وَالدولية.

وثمنت الحكومة الليبية الدعم والتعاون الذي تقدمه فرق الإنقاذ التركية منذ وصولها إلى درنة، الذي ساهم في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص الذين كانوا تحت أنقاض المباني التي جرفتها السيول والفيضانات.

ويذكر أنه تم القيام بجولة استطلاعيّة في مدينة درنة، للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء الإعصار الذي ضربها قبل أسبوع، كما قاموا بزيارة المستشفى الميداني التركي الذي أنشأته الحكومة التركية لتقديم المساعدة لضحايا الإعصار.

21 سبتمبر، 2023 1:06 م
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