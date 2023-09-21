ثورة في عالم الهواتف.. عملاق الإلكترونيات يكشف معالجات الجيل الجديد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت عملاقة صناعة الإلكترونيات Intel بعض التفاصيل التي تتعلق بمعالجاتها الجديدة التي ستعلن عنها رسميا هذا العام.

وأشارت الشركة إلى أن معالجات Meteor Lake من الجيل الجديد طوّرت لتجلب للحواسب والأجهزة المحمولة أشياء مبتكرة وجديدة من جميع النواحي، وبنيت وفق معايير جديدة تماما مقارنة بمعالجات Intel الموجودة حاليا.

والشيء الأكثر تميزا في المعالجات الجديدة هو تصميمها، إذ يتكون المعالج من 4 وحدات أساسية، وحدة المعالجة المركزية (CPU)، ووحدة معالجة الرسومات (GPU)، ووحدة وSOC، ووحدة I/O، كما أن معالج الرسوميات المدمج في هذه الشرائح بني بمعيارية Xe LPG التي توفر له إمكانيات كبيرة لعرض الرسوميات بدقة كبيرة.

وستحصل المعالجات الجديدة على تقنية XeSS، وهي تقنية القياس الذكي من Intel، والتي تشبه التقنيات الموجودة في معالجات NVIDIA وFSR من AMD، وتسمح بعرض إطارات صورية كثرة في نفس الوقت، الأمر الذي سيحسن من جودة عرض الرسوميات والفيديوهات في الحواسب والاجهزة الإلكترونية.

وتشير بعض المواقع إلى أن معالجات Intel الجديدة ستجلب معها تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للحواسب.