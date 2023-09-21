تقفي الأثر بجهاز الردع تنتشل ثلاثة جثامين من تحت الأنقاض بمدينة درنة

أخبارليبيا24- خاص

انتشلت وحدة تقفي الأثر التابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الأربعاء ثلاثة جثامين من تحت الأنقاض بمدينة درنة.

وقال الناطق باسم الجهاز أحمد بن سالم لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الخميس، إن عمليات البحث والإنقاذ داخل مدينة درنة مستمرة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأوضح بن سالم، أن الوحدات بجهاز الردع تستمر في أعمال البحث بكافة المدن المتضررة.

وأشار الناطق باسم الجهاز إلى أنهم باشرو العمل قبل أيام في أعمال البحث والإنقاذ لتأدية الواجب الوطني .