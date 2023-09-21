الهيئات القضائية بمصراتة تجمد العمل القضائي وتطالب بإقالة مدير أمن مصراتة .

في بيانٍ مصور أعلن أعضاء الهيئات القضائية في مصراتة تعليقهم للعمل بشكل جزئي ومطالبتهم بإقالة مدير مديرية أمن مصراتة ، وذلك احتجاجاً على الانتهاكات والاعتداءات المرتكبة من أجهزة الداخلية بمصراتة وحجز حريات أعضاء الهيئات القضائية .

وقال المحتجون في بيانهم .. أن هذه الجرائم هي تجاوز خطير لكافة الخطوط الحمراء والتي تستدعي وقف منظومة العدالة كاملة داخل مدينة مصراتة لمنع أي مساس بالسلطة القضائية.

وطالب المحتجون وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الاعتذار بشكل عاجل لأعضاء الهيئات القضائية على الجرائم المرتكبة من قبل أجهزة الداخلية داخل حدود مصراتة .

وأكد أعضاء الهيئات القضائية في ختام بيانهم تمسكهم بتعليق العمل إلى حين تنفيذ مطالبهم من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة .