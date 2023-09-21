المنفي أمام الأمم المتحدة: الليبيون في أزمة الفيضانات أبلغ دروس المسؤولية واللحمة الوطنية

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الشعب الليبي ضرب بتضامنه ووحدته أبلغ دروس المسؤولية والحب واللحمة الوطنية.

وقال النفي: “إن القيم العظيمة لا تولد إلا من رحم المعاناة، وها هي كارثة مدينة الياسمين تبعث في أبناء الشعب الواحد روح الوحدة والتضامن والنجدة، فما أن تكشفت الفاجعة حتى نفض الشعب الليبي من أقصى الغرب إلى أقصى الجنوب عن نفسه تراكمات الانقسام السياسي والحروب الأهلية ليكشف عن معدنه البراق ويسمو فوق جراحات الماضي ويضع ملامح المستقبل الذي يراه بعيونه وعيون الأجيال المقبلة لا بعيون الساسة وتجار الحروب”.

درس للمستقبل

وأضاف: “إن هذا بلا شك هو الدرس الذي سوف نعلمه لأبنائنا حتى لا تتكرر أخطاء هذا الجيل وستكون أرواح أطفال مدينة درنة الزاهرة قناديلاً تضئ لنا مسار الوطن ولم الشمل وبناء الدولة”.

وقال المنفي، إنه لجدير بأن يسمع صوت الشعب الليبي، ويوقف عند رأيه فقد آن لعرس الديمقراطية في ليبيا أن يبدأ بعزيمة الشعب وصدق المخلصين وعون الدول الصديقة للشعب الليبي والمنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

الانتخابات

وقال المنفي، إن كل ما يتطلبه ذلك قد أصبح واجب التحقيق من تشريعات انتخابية وسلطة موحدة وحرية انتخابية ودعماً لوجيستياً وفنياً دولياً.

وتابع المنفي، إن الشعب الليبي لم يعد بحاجة إلى سلاح يقتتل به وأن كل بؤر التحريض وبذور التوتر التي دأبت التدخلات الدولية السلبية على خلقها والتي حافظت الأطماع الشخصية والفئوية الضيقة على استدامتها قد جرفتها سيول الجبل الأخضر ودرنة إلى البحر.

وقال رئيس المجلس الرئاسي، “لقد ذهب زمان وجاء زمن آخر، لا صوت يعلو فيه على صوت الشعب ولا مصلحة فيه تسمو على مصلحة الوطن ولا مكان في السلطة فيه للفاسدين وتجار الحروب”.