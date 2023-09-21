المغرب يخصص 11.7 مليار لإعادة إعمار المناطق المنكوبة

أخبار ليبيا 24

خصصت الحكومة المغربية 11.7 مليار دولار؛ لإعادة إعمار ست مناطق منكوبة من الزلزال.

الديوان الملكي المغربي؛ أوضح أن خطة الإعمار ستنفذ على مدار خمس سنوات في مناطق مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، وهي التي تشمل في مجملها 4.2 مليون من السكان، بحسب الديوان.

من جهةٍ أخرى.. كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن تسارع معدل التضخم في المغرب.

وبحسب المندوبية المغربية؛ تسارع التضخم إلى 5% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة مع 4.9% في الشهر الماضي.

وفي الأثناء.. يكثف المغرب تواصلهُ مع القطاع الخاص لمعالجة آثار الزلزال على أنشطة السياحة التي تُسهم بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوردت وزارة السياحة أنها اتصلتْ بمنظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران، من أجل تشجيعهم على مواصلة تقديم البرامج الترويجية للمغرب. وفق بيانها.

وفي سياقٍ منفصل.. ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي إلى 169.4 مليار درهم، أي ما يعادل 16.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي.