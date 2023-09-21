المسماري : ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال في درنة إلى 3437 وفاة

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن عدد الضحايا جراء العاصفة دانيال في مدينة درنة بلغ 3437 وفاة، وذلك في إحصائية حتى أمس الأربعاء.

وأضاف المسماري في إحصائية نشرها عبر صفحته على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أنه تم تسجيل 3332 وفاة في الأسبوع الأول، في حين دفنت 105 جثث في مقبرتي مرتوبة والظهر الحمر يومي الإثنين والثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وقال إن الحكومة الليبية إنها دفنت في مقبرة مرتوبة 12 جثة يوم الإثنين، وثلاث جثث يوم الثلاثاء و41 جثة يوم الأربعاء.

وفي مقبرة الظهر الحمر، دفنت 25 جثة يوم الإثنين، و12 جثة يوم الثلاثاء و12 جثة يوم الأربعاء، كما أظهرت الإحصائية.