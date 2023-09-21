الكهرباء تكشف عن أضرار الشبكة في درنة و مناطق الجبل الأخضر نتيجة الفيضانات

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كشفت الشركة العامة للكهرباء عن أضرار شبكة الكهرباء في درنة و مناطق الجبل الأخضر نتيجة الفيضانات والسيول.

وأوضحت شركة الكهرباء أن عدد المحطات الأرضية المتضررة 169 محطة، والأضرار في المحولات الهوائية الكهربائية 3860 محول.

وأفادت الشركة أن خطوط النقل المتضررة 240 كيلو مترا خطوط نقل أرضية ضغط منخفض، و160 كيلو مترا عدد خطوط الضغط العالي، و550 كليو مترا خطوط الهوائية الضغط المنخفض، و195 كيلو مترا خطوط الهوائية ضغط عالي.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن عدد محطات جهد متوسط أعيدت للخدمة 14 محطة، موضحة أن المدن والمناطق التي تغطيها الإحصائية درنة وسوسة والمخيلي والبيضاء.