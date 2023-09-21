الكهرباء تعلن عودة التيار الكهربائي لمنطقة المخيلي بعد انقطاع 11 يوم

21 سبتمبر، 2023 1:49 ص
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أخبارليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عودة الكهرباء لمنطقة المخيلي بعد عمل متواصل دام أحد عشر يوماً.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”تمت صيانة كابلات كهرباء وتركيب أخرى جديدة ونصب أعمدة خشبية لأسلاك الكهرباء ، الأن تنعم المخيلي بالتيار الكهربائي”.

يذكر أن منطقة المخيلي تضررت جراء السيول التي غمرت المنطقة وأغرقتها ونتج عنها سقوط ضحايا بين وفيات ومفقودين.

كما تسببت السيول أضرارًا مادية فادحة بالمنازل والمقار الحكومية والمحال التجارية، وتأثرت شبكات الاتصالات والإنترنت والكهرباء.

21 سبتمبر، 2023 1:49 ص
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