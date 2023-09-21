الغرفة الأمنية في درنة تكرّم فريق الإنقاذ الجزائري على جهوده المبذولة

أخبار ليبيا 24

كرّمت الغرفة الأمنية – درنة، اليوم الخميس، فريق الإنقاذ الجزائري على جهوده المبذولة في عمليات البحث والإنقاذ داخل المناطق والأحياء المتضررة من جراء الفيضانات في درنة.

وكرّمت المنطقة الأمنية درنة برئاسة اللواء عبد الباسط بوغريس، اليوم، فريق البحث والإنقاذ التونسي بقيادة العميد طارق الوسلاتي، الذي أنهى مهمته الإنسانية داخل المدينة.

يأتي ذلك نظير جهوده المبذولة في عمليات البحث والإنقاذ داخل مناطق وأحياء مدينة درنة.

وفريق البحث والإنقاذ التونسي متعدد الاختصاصات نجح في انتشال 100 جثة، فيما قدم المستشفى الميداني الإسعافات اللازمة لحوالي 500 شخص، وفق تصريحات سابقة للوسلاتي.

ووصل اليوم الخميس، فريق بحث وإنقاذ جديد من تونس بعد انتهاء مهام فرق الانقاذ الأول مدعم بلوازم طبية ليستبدل مهام الفريق بالمناطق المنكوبة بالفيضانات في شرق ليبيا.